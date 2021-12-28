Говорили об Украине: Столтенберг раскрыл детали переговоров с главой МИД Британии

Страны НАТО готовы к диалогу с Российской Федерацией по поводу наращивания сил РФ на границе с Украиной.

Такое заявление в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сделал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

— Поговорил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о продолжающемся и необъяснимом наращивании Россией в Украине, — отметил Столтенберг на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам генсека НАТО, он объявил своей собеседнице о том, что страны Североатлантического Альянса готовы обсудить в Кремлем все, что происходит вдоль украинской границы.

Он также добавил в ходе разговора, что в вопросе российско-украинского конфликта действия НАТО несут оборонительный характер.

Напомним, ранее Столтенберг призвал Россию перед праздниками снизить уровень напряженности в регионе и отвести войска от украинской границы.

Он также выразил готовность к диалогу с РФ по поводу этой ситуации.

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Более того, генсек НАТО обратил внимание на то, что не видит, чтобы Москва начала замедлять наращивание своих сил.

Источник: Twitter Йенса Столтенберга