Комитет Палаты представителей США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, начнет расследование телефонного звонка 44-го президента США Дональда Трампа за несколько часов до беспорядков.

Об этом заявил конгрессмен и глава специального комитета Палаты представителей по расследованию нападения на Капитолий Бенни Томпсон.

Он сказал, что специальный комитет намерен проверить телефонный звонок, о котором в прошлом месяце писало издание The Guardian.

— Это верно, — ответил Томпсон на вопрос The Guardian, будет ли специальный комитет рассматривать телефонный разговор Трампа, и предположил, что следователи Палаты представителей уже приступили к расследованию попыток Трампа помешать Конгрессу официально подтвердить результаты президентских выборов.

Томпсон сказал, что специальный комитет не может спрашивать у Национального архива записи о конкретных звонках, но отметил, что “если мы скажем, что хотим, чтобы нам предоставили все звонки в Белый дом, которые совершались 5 и 6 января, если он сделал это с по телефону Белого дома, тогда, очевидно, мы проверим это”.

В прошлом месяце газета The Guardian сообщила, что Трамп, согласно многим источникам, позвонил своим подчиненным, базировавшимся в гостинице Willard в Вашингтоне, округ Колумбия, из Белого дома поздно вечером 5 января и искал способы воспрепятствовать подтверждению победы Джо Байдена.

Источники издания сообщают, что тогда у Willard были адвокаты Трампа Руди Джулиани, Джон Истман, Борис Эпштейн и стратег Трампа Стив Беннон.

В июне этого года в Вашингтоне суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия. Тогда к трем годам условно приговорили 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд.

В июле суд в США объявил первый тюремный приговор в уголовном производстве против сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий. 38-летний Пол Ходкинс из Флориды признал, что ворвался в палату Сената и препятствовал избирательной процедуре. За это он получил 8 месяцев лишения свободы.

6 января 2021 сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где заседает Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе полицейский.