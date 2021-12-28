Верховный суд России во вторник, 28 декабря, принял решение о ликвидации международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества Мемориал.

Таким образом, суд удовлетворил требование генпрокуратуры РФ. Согласно судебному решению, российская правозащитная организация Международный Мемориал и ее региональные подразделения должны быть ликвидированы.

Люди, которые пришли под здание суда, чтобы поддержать организацию, встретили это решение криками: Позор! В течение дня российские силовики задержали несколько человек за попытки развернуть плакаты в поддержку Мемориала.

На улице у Верховного суда собравшиеся кричат «Позор» на решение о ликвидации «Международного Мемориала»* *внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента pic.twitter.com/z0TAUrs9FK — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 28, 2021

У здания Верховного суда, где рассматривается иск против «Международного Мемориала»*, продолжаются задержания пикетчиков. Фото: Анастасия Цицинова / для «Новой» *Внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента pic.twitter.com/sCUoKqU2Qs — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 28, 2021

Ранее организацию Международный Мемориал внесли в РФ в так называемый список “иностранных агентов” (еще в 2016 году). Согласно российскому законодательству, так маркируют организации и СМИ, которые, по мнению властей РФ, осуществляют свою деятельность в интересах других государств.

Поводом для обращения генпрокуратуры в Верховный суд РФ как раз и послужило обвинение в адрес Мемориала в якобы нарушении требований о маркировке публикаций пометкой “иностранный агент”.

Задерживали сегодня в том числе так pic.twitter.com/S8CmmtOmbb — Memorial (@MemorialMoscow) December 28, 2021

Новые задержания у Верховного суда Фото: Давид Френкель, Медиазона pic.twitter.com/gw2fNNKUCy — ОВД-Инфо (@OvdInfo) December 28, 2021

Что известно о судебном преследовании Мемориала

В общей сложности было подано два иска, поскольку российская прокуратура решила добиться ликвидации сразу двух структур Мемориала.

Первый иск был подан генпрокуратурой РФ в Верховный суд и касался ликвидации правозащитного общества Международный Мемориал.

Второй иск подан московской прокуратурой в Мосгорсуд и направлен на ликвидацию правозащитного центра Мемориал. Он является дочерней организацией Международного Мемориала и отдельным юрлицом, специализирующимся на разоблачении репрессий в РФ. Правозащитный центр также был признан “иностранным агентом” – еще в 2014 году.

Поводом для обоих исков были указаны якобы грубые нарушения законодательства об иностранных агентах. Кроме того, в генпрокуратуре РФ утверждали, что организация занимается политической деятельностью для влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Во время сегодняшнего заседания Верховного суда РФ представитель прокуратуры утверждал, что Мемориал изменил направление деятельности и “вместо памяти о славном прошлом заставляет каяться за советское прошлое”. Сторона обвинения настаивала, что организация сейчас представляет угрозу для общества, поскольку якобы спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память (в частности, о Второй мировой войне) и “создает лживый образ СССР как террористического государства”.

В то же время сторона защиты отмечала отсутствие законных оснований для ликвидации Мемориала.

Сегодня Верховный суд РФ принял решение о ликвидации Международного Мемориала. А завтра, 29 декабря, состоится судебное заседание по правозащитному центру Мемориал.

Что говорят представители Мемориала

Международный Мемориал опровергает все претензии российской генпрокуратуры.

– Настоящая причина закрытия Мемориала состоит в том, что прокуратуре не нравится работа организации по реабилитации жертв советского террора, – подчеркнула в комментарии американскому телеканалу CNN адвокат Татьяна Глушкова.

Организация планирует оспорить сегодняшнее судебное решение как в российских судах, так и в Европейском суде по правам человека.

– Решение Верховного суда еще раз подтвердило, что история политического террора, организуемого и направляемого государственной властью, остается для России… острой проблемой современности… Разумеется, мы будем опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными нам путями. И мы найдем законные способы продолжать нашу работу. Мемориал – это не организация, это даже не общественное движение. Мемориал – это потребность граждан России в правде о ее трагическом прошлом, о судьбах многих миллионов людей. И “ликвидировать” эту потребность ни у кого не получится, — подчеркивается в заявлении организации.

Заявление правления Международного Мемориалаhttps://t.co/Mn8D9XQTvF — Memorial (@MemorialMoscow) December 28, 2021

Что известно о Международном Мемориале

Международный Мемориал – одна из самых авторитетных правозащитных организаций в Российской Федерации.

История создания этой организации восходит к августу 1989 года. Тогда в Москве возникла инициативная группа За увековечивание памяти жертв репрессий (Мемориал). Она дала начало ряду региональных организаций и групп.

Организация Мемориал была создана с участием правозащитника, диссидента, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. Именно он был первым главой общественного совета Мемориала.

В 1989 году состоялась учредительная конференция историко-просветительского общества Мемориал.

Организация Международный Мемориал занимается исследованием политических репрессий в СССР, а также в современной России. Кроме того, она способствует реабилитации людей, подвергшихся политическим репрессиям.

Источник: CNN, Новая газета, Deutsche Welle, Мемориал