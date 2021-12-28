Если совпадут пять условий: западные СМИ о вероятности нападения РФ на Украину

На фоне подготовки встречи Совета Россия-НАТО, которая планируется на 12 января, Кремль продолжает наращивать военное присутствие вдоль границ с Украиной, а западные СМИ прогнозируют возможные сценарии развития событий, в частности относительно нападения РФ на Украину.

Политолог, сотрудник Института Newlines Евгений Чаусовский считает вторжение РФ в Украину маловероятным. В колонке для Foreign Policy он объясняет, что Кремль, принимая решение о нападении на постсоветские страны, всегда ориентировался на пять стратегических переменных: повод, местная поддержка, ожидаемая военная реакция, техническая состоятельность и относительно малые ожидаемые политические и экономические потери, “особенно, когда речь идет о невоенных ответах на вторжение, таких как санкции или дипломатические ограничения”.

– Если все эти факторы присутствуют, вероятность российского военного вмешательства намного выше. Поскольку, если Россия играет неправильно, она платит очень высокую цену, – отметил Чаусовский, напомнив о вторжении России в Грузию в 2008 году и на Донбасс в 2014-м.

По его мнению, сейчас у Путина нет конкретной цели, чего он может достичь, если вторгнется в Украину. Более того, такое решение может иметь обратный эффект и подтолкнуть Украину еще ближе к НАТО.

– Однако это не исключает альтернативных, нетрадиционных военных мер со стороны России. Это может привести к различным аспектам гибридной войны, таким как скрытая деятельность, политические манипуляции, кибератаки, пропаганда и дезинформация, включая сигналы о потенциальном вторжении, которое мы наблюдаем сейчас, – считает Чаусовский.

Хотя он не исключает возможности вторжения в случае изменения условий. Правда, как отметил политолог, опираясь на эту структуру, можно не только понять военное вмешательство России в Украине и других местах бывшего советского пространства, но и предугадать их заранее.

В то же время Voice of America, цитируя Эндрю Маршала из Атлантического совета, базирующейся в США исследовательской группы, пишет, что геополитические ставки быстро растут:

– Результат этого спора может значительно переписать условия безопасности на европейском континенте для целого поколения – так же, как решение 1990-х годов после окончания холодной войны.

По его словам, положительный результат подчеркнет силу США в противостоянии авторитаризму “под дулом оружия”, а провал будет свидетельствовать о слабости американцев и развале трансатлантического партнерства.

Кстати, в понедельник, 27 декабря, США подали сигнал РФ, что готовы действовать в случае чего. Издание Forbes пишет, что два американских самолета-разведчика демонстративно пролетели над восточной Украиной в 60 км от территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

Обозреватель Дэвид Экс подчеркнул, что это одна из первых миссий, которую ВВС США открыто осуществили в украинском воздушном пространстве, не выключая транспондеров.

– Миссия была больше, чем попыткой слежки за российскими силами. Это было заявление администрации Байдена режиму Путина, – подытожил Экс.

Украинская разведка 28 декабря сообщила, что Россия продолжает наращивать боевую готовность своих оккупационных войск на украинском Донбассе. Речь идет о поставках вооружения, техники и горючего в части двух армейских корпусов.

Все это скрыто доставляется как железнодорожным и автомобильным транспортом, так и с использованием так называемых гуманитарных конвоев.

Кроме того, по оценкам секретаря СНБО, в 200 км от украинской границы находятся около 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 км – еще 143,5 тыс. военных.