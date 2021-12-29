Более 23 тыс. граждан Беларуси попросили убежища в Польше из-за политических репрессий у себя на родине. Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

— С начала политического кризиса в Беларуси Польша постоянно поддерживает и защищает людей, бегущих из этой страны от политических преследований. С августа 2020-го по 26 декабря 2021 года более 23 тыс. белорусов приехали в Польшу с просьбой о помощи и защите от репрессий в своей стране, — сказал он.

По его словам, из этого количества 12 тыс. белорусов въехали в Польшу по гуманитарной визе, 3,4 тыс. заявили, что хотят получить международную защиту в Польше, а 7,6 тыс. приехали в Польшу в рамках программы Польша. Деловая гавань.

Жарин напомнил, что эта программа является пакетом, облегчающим IT-специалистам или стартаперам, управляющим компаниями в Беларуси, приехать в Польшу и начать там бизнес.

Программа помогает в получении поддержки при перемещении работников и их семей. Он отметил, что дети, продолжающие обучение в польских школах, будут иметь право на дополнительные часы изучения польского языка.

Он добавил, что белорусское общество подвергается жестоким репрессиям с момента протестов из-за фальсифицированных президентских выборов 2020 года режимом Александра Лукашенко.

Многим белорусам приходится искать убежища за пределами своей страны. Для тысяч из них Польша стала убежищем от политических репрессий Лукашенко, отметил спикер. Он подчеркнул, что каждый день в Польшу приезжает все больше людей, спасающихся от репрессий.

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Источник: PAP