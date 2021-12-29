Сообщается, что женщина сначала поднялась на гору по канатной дороге, а далее к вершине пошла пешком. Она была одета в одежду для катания на лыжах, но не подходящую для походов в зимние горы: не было специальной обуви с ледоступами, не имела при себе ледоруба.

В какой-то момент туристка поняла, что она не может дальше идти, и вернуться по своим следам тоже не в состоянии. По обеим сторонам были склоны. А своим одним неверным движением женщина могла спровоцировать лавину и упасть с горы вместе с ней.

По словам спасателей, найти туристку на горе помогла ее ярко-розовая куртка, которую легко было видно. Прилетевший на место вертолет эвакуировал женщину.

Стоит отметить, что несколько дней подряд местная служба спасения предупреждала о сложных погодных условиях и призывала туристов воздержаться от похода в горы.

По сообщению издания Polsat News, женщина упала и якобы потеряла сознание. Свидетели происшествия вызвали спасателей, вертолет которых доставил ее в больницу. У туристки диагностировали ссадины и ушибы.

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Источник: RMF24