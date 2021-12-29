Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Эвакуировали вертолетом: в польских Татрах спасли украинку

Марта Бондаренко редактор ленты
Эвакуировали вертолетом: в польских Татрах спасли украинку

Сообщается, что женщина сначала поднялась на гору по канатной дороге, а далее к вершине пошла пешком. Она была одета в одежду для катания на лыжах, но не подходящую для походов в зимние горы: не было специальной обуви с ледоступами, не имела при себе ледоруба.

В какой-то момент туристка поняла, что она не может дальше идти, и вернуться по своим следам тоже не в состоянии. По обеим сторонам были склоны. А своим одним неверным движением женщина могла спровоцировать лавину и упасть с горы вместе с ней.

Читайте
В Карпатах заблудились трое мужчин на снегоходах: поиски продолжаются второй день

По словам спасателей, найти туристку на горе помогла ее ярко-розовая куртка, которую легко было видно. Прилетевший на место вертолет эвакуировал женщину.

Стоит отметить, что несколько дней подряд местная служба спасения предупреждала о сложных погодных условиях и призывала туристов воздержаться от похода в горы.

По сообщению издания Polsat News, женщина упала и якобы потеряла сознание. Свидетели происшествия вызвали спасателей, вертолет которых доставил ее в больницу. У туристки диагностировали ссадины и ушибы.

Читайте
В Карпатах турист во время катания на лыжах травмировал ногу

Источник: RMF24

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка