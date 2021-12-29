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Индия запретила организации матери Терезы получать финансирование из-за границы

Марта Бондаренко редактор ленты
Индия запретила организации матери Терезы получать финансирование из-за границы

Индийское правительство заблокировало возможность благотворительной организации матери Терезы получать средства из-за границы. Ранее полиция в отношении организации начала расследование за якобы оскорбление религиозных чувств индусов.

Отмечается, что в Индии нарастает нетерпимость к христианам.

Организация Миссионеры милосердия была основана матерью Терезой в 1950 году и содержит сеть приютов по всей Индии. Организацией руководят монахини. Теперь без заграничного финансирования невозможно будет помогать бедным.

Отмечается, что решение о прекращении финансирования приняло министерство внутренних дел Индии в день Рождества, 25 декабря.

Две недели назад до этого индуистские сторонники обвинили благотворительную организацию в принудительном обращении индуистов в христианство в доме для девочек в Вадодаре в штате Гуджарат. Сообщается, что бедных молодых индуистских женщин якобы заманивали, заставляли читать христианские тексты и молитвы.

— Организация вовлечена в деятельность, направленную на то, чтобы умышленно и с горечью задеть религиозные чувства индусов. Девушек заманивают принять христианство, заставляя носить крест на шее и читая Библию. Это является покушением на преступление с целью принудить девушек к религиозному обращению в христианство, — говорится в сообщении, поданном в полицию.

В последние месяцы христианские пасторы подверглись нападениям, а церковные службы прерывали.

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Источник: The Guardian

Фото: Pexels

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