В городе Ричмонд, штат Вирджиния, США открыли капсулу времени, которая с 1887 года хранилась под статуей главнокомандующего армии конфедератов в Гражданской войне в США Роберта Эдварда Ли.

Капсула времени хранилась в медном контейнере весом около 17 кг (36 фунтов). На кадрах открытия капсулы, которые транслировались в прямом эфире из государственной лаборатории, ученая-историк штата Вирджиния Кэтрин Риджвей сказала, что “немного нервничает”.

Хотя некоторая часть содержания капсулы времени была влажной, Риджвэй сказала, что вещи в контейнере “в достаточно хорошем состоянии”, добавив, что чиновники опасались, что вода могла превратить артефакты в “суп”.

Сначала ученые вытащили пуговицу, визитку, рукописные письма, влажные копии политического журнала Harper’s Weekly 1865 года, банкноты Конфедерации и то, что эксперты считали обломком снаряда из битвы при Фредериксбурге.

Затем, распылив дополнительную секцию коробки, они нашли очень влажную Библию с приклеенной серебряной монетой 1883 года, справочник Ричмонда, путеводитель по Ричмонду за 1881 год и масонский символ и флаг — оба вырезаны из дерева и завернуты в конверт.

Нашли также конверт с надписью значки армии Северной Вирджинии, несколько пуль времен гражданской войны, пожелтевший альманах 1887 года, книгу под названием Детали солдатской жизни с закладкой, газету от 2 января 1883 года, сообщение торговой палаты в Ричмонде за 1886 и 1887 годы .

Ученые ожидали найти в коробке редкую и исторически важную фотографию Авраама Линкольна, сделанную после его смерти, но не обнаружили. Но ученые нашли в журнале Harper’s Weekly снимок, на котором изображена скучающая над могилой Линкольна фигура.

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Это уже вторая капсула времени за месяц, которую достали из пьедестала Роберта Эдварда Ли. Две недели назад обнаружили коробку, однако она была неофициальной, и, вероятно, заложена одним из строителей. Внутри находился альманах 1875 года, заболоченная художественная книга, британская монета, каталог, одно письмо и фотография Джеймса Нетервуда — мастера-каменщика, работавшего над статуей Роберта Ли.

Статую Роберту Эдварда Ли снести в 2020 году на фоне масштабных протестов против институционального расизма, спровоцированных убийством полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Ее убрали только в сентябре после решения суда.