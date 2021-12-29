В Казахстане полностью отменили смертную казнь. Соответствующие поправки к закону в среду, 29 декабря, подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Ранее они были одобрены парламентом страны.

Принятие этого закона стало необходимым после того, как в январе Казахстан ратифицировал второй протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН.

Этот закон вносит правки в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. А статья о такой ​​мере наказания, как смертная казнь – полностью изымается из уголовного кодекса.

Мораторий на смертную казнь действовал в Казахстане с 2003 года. Но он не отменял смертную казнь как вид уголовного наказания, поэтому ее могли исполнить, если бы отменили мораторий.

С 2004 года в Казахстане вместо смертной казни применяли пожизненное лишение свободы.

Читайте В Японии впервые за три года казнили заключенных

В Казахстане смертная казнь применялась в отношении людей, осужденных за террористические преступления, связанные с гибелью людей, за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, и за посягательство на жизнь президента страны. Таких лиц расстреливали. С момента провозглашения независимости Казахстана в 1991 году выполнили 536 смертных приговоров, последний — в 2003-м.

В настоящее время смертная казнь действует, в частности, в КНР, Иране, Саудовской Аравии, Ираке, США, Пакистане, Сомали, Иордании, Египте, Кувейте, Японии, КНДР, Белоруссии, Сингапуре, Малайзии, Бахрейне.

Источник: сайт президента Казахстана