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В США еще раз заявили о готовности ввести санкции в отношении России в случае нападения на Украину

Абрамова Юлия редактор ленты
В США еще раз заявили о готовности ввести санкции в отношении России в случае нападения на Украину

В США накануне телефонного разговора лидеров государств Джо Байдена и Владимира Путина еще раз заявили о готовности оказать помощь Киеву и вводить санкции в отношении России в случае нападения на Украину.

Как сказал высокопоставленный представитель администрации США, его страна готова к более жестким санкциям в случае, если Россия обострит ситуацию в Украине.

– США готовы помогать Украине в случае дальнейших наступательных действий, – сказал он.

СМИ добавляют, что, по словам высокопоставленного сотрудника Белого дома, США также разработали планы по укреплению сил НАТО в Восточной Европе в том случае, если РФ вторгнется в Украину.

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Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз хочет участвовать в переговорах США и РФ по Украине и безопасности.

До этого сообщалось, что переговоры США и России намечены на 10 января 2022 года. Они, как ожидалось, должны быть посвящены контролю над ядерным вооружением и росту напряжения у границ Украины.

Также ожидается, что представители РФ и НАТО проведут переговоры 12 января.

Источник: Bloomberg

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