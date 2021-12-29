Сенсационное заявление прозвучало на прошлой неделе из Москвы. Впервые почти за 8 лет войны Путин прямо заявил, что готов идти в открытое наступление на Украину. Мол, из-за действий США и НАТО, которые хозяин Кремля считает агрессивными.

Эти слова многие восприняли как ультиматум и прямую угрозу начать большую войну против Украины, на границах которой Россия методически концентрирует войска и вооружение.

Тревожным звоночком стало и заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Он увидел в Донецкой области 120 сотрудников американских частных военных компаний. И не с какими-то там Javelin, а с химическим оружием.

В Пентагоне российские заявления о химическом оружии назвали откровенно лживыми. И заявили, что даже обсуждать их не собираются.

На самом деле цель подобных выбросов шита белыми нитями. Именно после химической атаки против мирного населения, совершенной войсками поддерживаемого Россией сирийского диктатора Башара Асада, американцы нанесли по Сирии удар крылатыми ракетами Томагавк.

Не планирует ли Кремль разыграть подобный химический сценарий в Украине? Из-за открытых угроз Путина и странных заявлений Шойгу угроза прямого российского вторжения приобретает все более неожиданные формы. Но в шаге от войны мы жили весь этот год.

Весной соцсетями начали распространяться десятки любительских видео с передвижением российских подразделений поблизости или в направлении украинских границ.

Тревогу забили даже за океаном. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал маневры россиян беспрецедентными.

В Москве объяснили свою военную активность учениями.

Однако Пентагон констатировал, что с таким масштабом и характером передвижения войск учения не проводят, так готовятся наступать. А в Украине заговорили об угрозе нового вторжения.

Сразу после телефонного разговора Байдена с Путиным Россия свернула чрезмерную активность у наших границ и отвела отчасти войска.

А уже в июне американский и российский президенты встретились лицом к лицу в Женеве.

Впрочем, рутинная дипломатическая работа продолжалась недолго. Осенью хозяину Кремля снова не хватило драйва.

В конце октября несколько влиятельных американских изданий сообщили о новом витке концентрации российских войск вблизи украинских границ.

А разведка сообщила о возможном наступлении россиян уже в январе-феврале будущего года.

Тогда США и Евросоюз согласовали новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации агрессии против Украины.

Владимир Путин потребовал юридических гарантий не расширения НАТО на восток. В первую очередь, за счет Украины. Впоследствии МИД России даже обнародовал проект соответствующего соглашения.

Решительность добиться своего Россия подчеркивает военной активностью на наших границах.

Фактически идет откровенный шантаж: примите наши условия, иначе мы ударим по Украине.

В Министерстве обороны констатируют, что после видеопереговоров Джо и Владимира напряжение не спало. Так что Вооруженные Силы — наготове.

В конце концов, НАТО повысило готовность Сил быстрого реагирования в Европе. Но предоставление Украине новейшего оружия, в том числе противоракетного, наши западные партнеры пока только обсуждают. Главная ставка все же – на дипломатическое урегулирование. Требования Путина о не расширении НАТО в Вашингтоне и Брюсселе назвали неприемлемыми.

Будет ли большая война? Зависит от реакции Запада на безапелляционные ультиматумы Кремля. И здесь главное, чтобы ценой мира не стала капитуляция Украины и всего цивилизованного мира перед грубой угрозой применения силы.