Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главами МИД Франции, Германии и Великобритании. Одной из ключевых тем была ситуация вокруг Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

В переговорах приняли участие министры иностранных дел Франции – Жан-Ив Ле Дриан, Германии – Анналена Бербок и Британии – Элизабет Трасс.

Они обсудили сдерживание дальнейших агрессивных действий России против Украины.

– Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины, а также подтвердили консенсус между союзниками и партнерами относительно того, что РФ столкнется с масштабными последствиями и заплатит немалую цену за подобные действия, — подчеркнули в Госдепе.

Кроме того, Блинкен и главы МИД трех стран подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Другими темами переговоров были: темпы развития ядерной программы Ираном, отношения Литвы с Китаем, а также ситуация с организацией выборов в Ливии.

Как известно, сегодня состоятся переговоры президента США Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным. Среди тем будет наращивание военной мощи РФ на границе с Украиной.

Впоследствии Байден пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским, но точная дата пока не озвучивалась.

Накануне с Зеленским провел переговоры госсекретарь США Энтони Блинкен. Они обсудили ситуацию на Донбассе и возможное нападение РФ.

Как недавно отмечала вице-президент США Камала Харрис, Вашингтон готов ввести невиданные до сих пор санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину.

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Источник: Госдепартамент США