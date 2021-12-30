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Испанский банк Santander по ошибке перечислил $175 млн на 75 тыс. счетов

Марта Бондаренко редактор ленты
Испанский банк Santander по ошибке перечислил $175 млн на 75 тыс. счетов

Крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании Santander на Рождество, 25 декабря, по ошибке перечислила более $175 млн на 75 тыс. счетов.

Сейчас сотрудники банка спешат забрать деньги. Но работа усложняется тем, что большая часть денег была депонирована на счета в конкурирующих банках.

Ошибка возникала, когда платежи с двух тысяч бизнес-счетов производились дважды.

— Мы сожалеем, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов были неправильно дублированы на счетах получателей, — говорится в заявлении банка.

Так, из-за ошибки некоторым людям фактически дважды платили со счета работодателя.

Один менеджер по заработной плате, попросивший не называть его имени, сказал BBC News, что эта ошибка омрачила его Рождество.

— Это испортило мне отпуск, потому что я думал, что заплатил сотни тысяч по ошибке — я думал, что сделал что-то не так. Я думал, что это только я, и что у меня будут проблемы на работе, — сказал он.

В испанском банке заявили, что уже начали переговоры с конкурирующими финучреждениями, в число которых входят Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank и Virgin Money.

Популярный информационный сайт CoinMarketCap ошибочно отображал стоимость криптовалют. Так, стоимость биткоина была $814 млрд.

Источник: BBC

Фото: Pixabay

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