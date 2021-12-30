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Китаец нашел маму по нарисованной от руки карте через 33 года после похищения

Марта Бондаренко редактор ленты
Китаец нашел маму по нарисованной от руки карте через 33 года после похищения

37-летний китаец, похищенный в возрасте четырех лет, нашел свою биологическую мать при помощи карты, которую нарисовал по памяти.

Нарисованная от руки карта помогла полиции определить, где он родился, и в конечном итоге помогла мужчине воссоединиться со своими биологическими родителями. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post.

Ли, который не помнит своего настоящего имени, родился в провинции Юньнань на юго-западе Китая, но был похищен еще маленьким ребенком своим соседом и вывезен в провинцию Хэнань в центральном Китае, почти в 2 000 км от своего дома. Там ребенка продали в семью.

Ли, у которого теперь есть собственная семья, предоставил властям образец крови и попытался нарисовать что-то, что помогло бы ему вспомнить родную деревню.

Полиция в конечном итоге сузила круг поисков до деревни Чжаотун, расположенной недалеко от горного города в провинции Юньнань.

Правоохранители нашли женщину, которая, вероятно, была матерью, а анализ ДНК позже подтвердил, что Ли является ее сыном. Сообщается, что мужчина встретится с матерью 1 января 2022 года. Отца Ли больше нет в живых.

Ранее сообщалось, что в столице Китая Пекине суд обязал мужа выплатить материальную компенсацию бывшей супруге. Женщина получит 50 тыс. юаней (более 216 тыс. грн) за домашнюю работу, которую она выполняла бесплатно через пять лет в браке.

Источник: South China Morning Post

Фото: Pixabay

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