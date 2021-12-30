37-летний китаец, похищенный в возрасте четырех лет, нашел свою биологическую мать при помощи карты, которую нарисовал по памяти.

Нарисованная от руки карта помогла полиции определить, где он родился, и в конечном итоге помогла мужчине воссоединиться со своими биологическими родителями. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post.

Ли, который не помнит своего настоящего имени, родился в провинции Юньнань на юго-западе Китая, но был похищен еще маленьким ребенком своим соседом и вывезен в провинцию Хэнань в центральном Китае, почти в 2 000 км от своего дома. Там ребенка продали в семью.

Ли, у которого теперь есть собственная семья, предоставил властям образец крови и попытался нарисовать что-то, что помогло бы ему вспомнить родную деревню.

Полиция в конечном итоге сузила круг поисков до деревни Чжаотун, расположенной недалеко от горного города в провинции Юньнань.

Правоохранители нашли женщину, которая, вероятно, была матерью, а анализ ДНК позже подтвердил, что Ли является ее сыном. Сообщается, что мужчина встретится с матерью 1 января 2022 года. Отца Ли больше нет в живых.

Ранее сообщалось, что в столице Китая Пекине суд обязал мужа выплатить материальную компенсацию бывшей супруге. Женщина получит 50 тыс. юаней (более 216 тыс. грн) за домашнюю работу, которую она выполняла бесплатно через пять лет в браке.

Источник: South China Morning Post