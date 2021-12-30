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Слепили лазерами: белорусские службы устроили новую провокацию на границе Польши

Юлия Соколова редактор ленты
кордон Польщі

За прошедшие сутки группы нелегальных мигрантов снова пытались попасть в Польшу с территории Беларуси. При этом сотрудники белорусских спецслужб устроили очередную провокацию.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши.

Согласно сообщению, в среду, 29 декабря, белорусские службы повредили ограждение на границе и ослепляли польские патрули лазерами.

Как проинформировала в комментарии польскому агентству РАР, пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальская, инцидент произошел на участке границы в Черемхе.

Там днем 29 декабря белорусы повредили ограждение.

– Белорусские солдаты повредили пограничную инфраструктуру, хотя польские чиновники неоднократно призывали их прекратить подобные действия, – отметила Михальская.

Она уточнила, что вечером того же дня белорусы вернулись и устроили провокацию на том же участке: пытались ослепить польских офицеров лазерами.

Всего за прошедшие сутки из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть 22 человека.

С начала года было зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегального проникновения на территорию Польши.

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