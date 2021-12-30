В порту Роттердама конфисковали более 1,5 тонн кокаина

В прошлую среду нидерландская таможня перехватила 1 686 кг кокаина в порту Роттердама. Уличная стоимость наркотиков составляет около €126,5 млн. Об этом накануне сообщила Служба прокуратуры (ОМ).

Кокаин был найден в трех разных контейнерах. Большая часть товара, а именно 1 515 кг, была спрятана между какао-бобами. В прокуратуре сообщили, что контейнер из Эквадора, но был перемещен на морское судно в порту Колумбии.

В другом контейнере между смоляным цементом было спрятано 139 кг кокаина. Этот контейнер прибыл из Бразилии и был предназначен для компании из Португалии.

В третьем контейнере 32 кг белого порошка были спрятаны между бананами для компании в Барендрехте (город на юге Нидерландов – Ред.). Этот контейнер также прибыл из Эквадора.

По данным прокуратуры, получатели контейнеров и товара, вероятно, не имеют никакого отношения к контрабанде.

Расследованием дела занимается команда от таможни, морской полиции порта и прокуратуры Роттердама.

За этот год таможня Нидерландов перехватила рекордное количество кокаина: к Рождеству, 24 декабря, было изъято почти 68 тыс. кг против 49 тыс. кг за прошлый год. Изъятые 1 686 кг наркотиков в прошлую среду уже включены в этот список.

Источник: NOS