Международная группа исследователей раскопала останки молодого человека, погибшего примерно 3 600 лет назад в результате цунами, вызванного извержением вулкана Тера, расположенного на острове Санторини.

Предыдущие исследования показали, что извержение Теры было масштабным и мощным событием, что его обвиняли в упадке минойской цивилизации на острове Крит.

Извержение произошло где-то в период с 1 600-х по 1 500-е годы до нашей эры.

Санторини расположен в восточном Средиземноморье, к северу от Крита, между южной Грецией и южной Турцией. И хотя есть свидетельства того, что извержение вулкана было, но свидетельств цунами было мало. Это связано с тем, что цунами, как правило, уносит в море обломки и тела, а не оставляет следы на берегу. И по этой причине останки жертв того цунами до сих пор не были найдены — ни одного тела.

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Останки молодого человека были найдены на месте раскопок, известном как Чешме-Багларараси. Он расположен на берегу залива Чешме на западе Турции. На месте раскопок уже несколько лет находят артефакты позднего бронзового века.

Но только недавно раскопки обнаружили свидетельства цунами — слои пепла и мусора, которые не были смыты обратно в море.

Помимо останков молодого человека, исследователи обнаружили также останки собаки.

Радиоуглеродное датирование материалов, окружающих останки, показало, что они относятся к периоду не ранее 1 612 года до нашей эры.

Источник: phys.org