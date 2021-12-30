Вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек не исключает остановки российского проекта Северный поток-2 из-за угроз Украине со стороны Москвы.

Об этом политик заявил в эфире немецкого телеканала ZDF. С одной стороны, Хабек поддержал позицию немецкого правительства не вмешиваться в вопрос сертификации газопровода.

По словам Хабека, вопрос Северного потока-2 и разрешения на его запуск должен решаться в соответствии с законом (т.е. исключительно с юридической точки зрения).

С другой стороны, вице-канцлер ФРГ не исключает того, что проект будет остановлен: все зависит от дальнейшего развития вооруженного конфликта в Украине и действий России.

– Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их следует анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это значит, что ввиду ситуации на востоке Украины и наращивания там войск РФ придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта, — подчеркнул Хабек.

Он признал, что в случае запуска Северного потока-2 Украина как транзитер газа может исчезнуть из фокуса Запада. Хабек отметил, что этого нельзя допустить. Один из путей – поддержание перехода Украины на возобновляемые источники энергии.

Хабек уточнил, что возглавляемое им министерство готово выделить на эти цели 150 млн евро.

Недавно президент немецкого регулятора Йохан Хоманн заявил, что введение в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в первой половине 2022 года невозможно.

Регулятор еще в середине ноября приостановил процедуру сертификации Nord Stream 2 AG – компании-оператора российского газопровода. Причина – несоответствие организационной структуры оператора немецким законам.

Между тем, сразу две компании из Украины получили разрешение на участие в процессе сертификации оператора газопровода: НАК Нафтогаз Украины и Оператора ГТС Украины. Это позволит Украине отстаивать свою позицию в ходе процедуры сертификации.

Источник: Deutsche Welle, ZDF, RND.de