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Авиаудары или вторжение: какие военные варианты Путина для Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
Авиаудары или вторжение: какие военные варианты Путина для Украины

Западные военные аналитики говорят, что президент России может обдумывать широкий спектр сценариев — от прицельных ракетных ударов до ограниченного вторжения с востока или юга страны и даже ведения кибервойны.

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Об этом пишет издание Financial Times.

Путин предупредил, что у него есть все виды сценариев, если его требования в отношении Украины и действий НАТО на восточной границе Альянса не будут выполнены.

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По словам официальных лиц США и Евросоюза, Путин еще не принял окончательного решения относительно Украины. Они отметили, что наращивание войск может быть направлено на получение дипломатических уступок от президента США Джо Байдена.

— У Путина лучший послужной список в использовании силы для достижения политических целей, чем у любого лидера. Сколько наступлений он должен провести в Украине, чтобы люди поняли, что он не блефует? — сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник в CNA, некоммерческой организации, изучающей политику США.

Путин отрицает наличие планов вторжения, но ясно дал понять, что Россия готова резко отреагировать на враждебные шаги.

Дара Массико, старший политический исследователь из американского аналитического центра Rand Corporation, считает, что Россия может нанести целенаправленные воздушные удары по линии фронта: военным объектам и критически важной инфраструктуре.

— Хотя российские военно-воздушные силы не боролись с вражеской противовоздушной обороной со времен войны в Грузии, есть много крылатых и баллистических ракет, которые могут быть задействованы либо с Черного моря, либо с территории России, — сказала Массико.

По ее словам, для потенциального удара могут использоваться авиационные ракеты, а также тяжелая артиллерия и реактивные пехотные огнемёты большого дальнего действия.

По мнению Дары Массико, это военное вооружение может нанести значительный ущерб украинским войскам.

Financial Times отмечает, что военное превосходство России позволило бы ей за несколько недель одолеть украинскую армию, нанеся удары по нескольким направлениям, в том числе со стороны Белоруссии и Черного моря.

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Кроме того, полномасштабное вторжение позволит России захватить участки территории, которые могут быть использованы для контрнаступления на Донбассе.

Источник: Financial Times

Фото: Pixabay

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