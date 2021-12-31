Байден позвонит Зеленскому 2 января – AP

В воскресенье, 2 января, состоятся переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского. Американский лидер позвонит президенту Украины.

Об этом сообщил в Twitter журналист Associated Press.

– Байден поговорит с лидером Украины в воскресенье, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание Россией военных сил на границах Украины и проанализировать подготовку к будущим дипломатическим контактам, чтобы содействовать деэскалации напряженности в регионе, – написал он.

WH says Biden will speak w Ukraine’s leader on Sunday to reaffirm US support for Ukraine’s sovereignty/territorial integrity, discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders, and review preparations for upcoming diplomatic engagements to help de-escalate regional tension. — darlene superville (@dsupervilleap) December 31, 2021

30 декабря в Белом доме сообщили, что вскоре возможен разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Вскоре пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что лидеры действительно могут провести новые переговоры в ближайшее время.

По его словам, разговор может состояться после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.