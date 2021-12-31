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Байден позвонит Зеленскому 2 января – AP

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський_Джо Байден

В воскресенье, 2 января, состоятся переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского. Американский лидер позвонит президенту Украины.

Об этом сообщил в Twitter журналист Associated Press.

– Байден поговорит с лидером Украины в воскресенье, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание Россией военных сил на границах Украины и проанализировать подготовку к будущим дипломатическим контактам, чтобы содействовать деэскалации напряженности в регионе, – написал он.

30 декабря в Белом доме сообщили, что вскоре возможен разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Вскоре пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что лидеры действительно могут провести новые переговоры в ближайшее время.

По его словам, разговор может состояться после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

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