Из-за ошибки Саудовской Аравии: в Йемене убиты более 10 военных

В пятницу, 31 декабря, в Йемене погибли 12 военнослужащих после того, как военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, по ошибке нанесла авиаудар по лагерю проправительственных сил.

Атака была совершена в йеменской провинции Шабва.

Минимум восемь человек в результате авиаудара получили ранения разной степени тяжести. По предварительным данным, из-за попадания ракеты сгорели дотла три военных машины.

По словам очевидцев, часть военных, погибших в результате удара, была вооружена автоматами.

В ходе гражданской войны, которая длится с 2014 года, неоднократно случалось такое, что йеменцев убивали собственные союзники, когда наносили удары по хуситам.

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Боевые столкновения стали причиной серьезного гуманитарного кризиса. Ситуация ухудшилась в последнее время. Саудовская Аравия практически каждую неделю сообщает о том, что перехватила ракеты, запущенные хуситами, а также о попытках авиаударов по стратегическим городам.