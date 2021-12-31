Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Руставе, впервые публично признал, что имеет малолетнюю дочь Элис-Марию Саакашвили.

— Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале Мтавари архи примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой – Элис-Мария Саакашвили, моя любимая девочка, самая маленькая дочь — такое сообщение появилось в социальной сети Facebook на странице Саакашвили.

Имя матери своей дочери он не назвал, но ранее в СМИ сообщали, что у известной грузинской певицы Софо Нижарадзе родилась дочь, которую назвали Элис-Мария. Девочка родилась в июне 2020 года, а сама певица проживает в США.

По информации грузинских СМИ, в 2014 году Саакашвили приобрел в Нью-Йорке квартиру стоимостью $2 млн для своей давней знакомой Нижарадзе.

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Пока неизвестно, посетит ли Нижарадзе своего гражданского мужа в тюрьме в Рустави. Но раньше его не раз посещала украинская гражданская жена, нардеп от партии Слуга народа Елизавета Ясько.

Что касается официальной жены Саакашвили Сандры Руловс, то пока известно, что она ни разу его не посещала там. Со своей стороны Саакашвили заявил в октябре, что они развелись. Но эта новость стала абсолютной неожиданностью для Рулофс.

Сейчас Михеил Саакашвили находится в тюрьме города Рустави. Днем ранее появилась информация, что его перевели туда из военного госпиталя в городе Гори.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в Руставскую тюрьму, где он объявил голодовку.

В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированы.