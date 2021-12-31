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Факты / Мир / Мировые новости

Германия закрывает большую часть атомных электростанций

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
атомна електростанція

Германия в канун Нового года закрывает половину своих атомных электростанций в рамках климатического соглашения.

Как минимум шесть станций АЭС должны быть закрыты в пятницу, 31 декабря, поскольку ФРГ переходит на другие источники энергии.

Еще в 2002 году Герхард Шредер, который был на тот момент канцлером Германии, сообщил об отказе своей страны от атомной энергии.

Его преемница Ангела Меркель была против такого плана в столь короткие сроки. Она решила, что Германия выполнит соответствующую программу к 2022 году. Однако даже сегодня не все электростанции и политики согласны с таким мнением.

Оправданием такого шага считался тот факт, что АЭС якобы вырабатывают не так много углекислого газа, чтобы тот вредил экологии.

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Несмотря на это, новое правительство, возглавляемое Олафом Шольцем, который пришел к власти в конце 2021 года, решило, что нужно придерживаться изначального плана, утвержденного ФРГ.  Германия обязалась полностью отказаться от использования угля до 2030 года.

Источник: AP

Фото: Pexels

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