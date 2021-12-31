Германия закрывает большую часть атомных электростанций

Германия в канун Нового года закрывает половину своих атомных электростанций в рамках климатического соглашения.

Как минимум шесть станций АЭС должны быть закрыты в пятницу, 31 декабря, поскольку ФРГ переходит на другие источники энергии.

Еще в 2002 году Герхард Шредер, который был на тот момент канцлером Германии, сообщил об отказе своей страны от атомной энергии.

Его преемница Ангела Меркель была против такого плана в столь короткие сроки. Она решила, что Германия выполнит соответствующую программу к 2022 году. Однако даже сегодня не все электростанции и политики согласны с таким мнением.

Оправданием такого шага считался тот факт, что АЭС якобы вырабатывают не так много углекислого газа, чтобы тот вредил экологии.

Несмотря на это, новое правительство, возглавляемое Олафом Шольцем, который пришел к власти в конце 2021 года, решило, что нужно придерживаться изначального плана, утвержденного ФРГ. Германия обязалась полностью отказаться от использования угля до 2030 года.