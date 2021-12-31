Нарушил традицию: Папа Римский отменил визит к вертепу на главной площади Ватикана

Папа Франциск официально отменил свой традиционный визит на площадь Святого Петра. Каждый год там устанавливают сцену, посвященную библейской истории Рождества и рождению Иисуса Христа.

Решение папы обусловлено тем, что он выступил против больших толп на фоне вспышки коронавируса в Италии.

Франциск продолжит свою вечерню 31 декабря в величайшем историческом христианском соборе Святого Петра, после чего отслужит новогоднюю мессу.

Кроме Ватикана, десятки крупных городов Италии отказались от громких празднований Нового года и соблюдают строгие ограничительные меры.

Вчера, 30 декабря, в Италии впервые с начала пандемии обнаружили более 100 тыс. случаев коронавируса. По данным ВОЗ, середина декабря была наиболее критичной для итальянской системы здравоохранения.

В последний день 2021 года Италия находится на втором месте в Европе по количеству случаев заболевания Covid-19.