30 декабря состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Он длился 50 минут.

Это уже второй разговор лидеров за последний месяц. В прошлый раз они говорили 7 декабря. Одной из тем для обсуждения снова была Украина.

Так, в Белом доме заявили, что Джо Байден ясно дал понять: в случае вторжения России в Украину от Соединенных Штатов, союзников и партнеров будет решительный ответ. Поэтому он призвал к деэскалации ситуации и уменьшению напряженности вокруг Украины.

Кроме того, президент США поддержал дипломатические переговоры, которые состоятся в начале следующего года на уровне совета Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Но он подчеркнул, что существенного прогресса в рамках этих диалогов можно достичь только при условии деэскалации конфликта.

В Белом доме заверили, что США продолжат внимательно следить за перемещением и наращиванием российских войск возле границ с Украиной и будут готовиться к любому решению, которое примет президент Российской Федерации Владимир Путин.

Кроме того, США имеют четкую позицию по членству Украины в НАТО, поэтому убеждены, что соответствующее решение должны принимать государства-члены Североатлантического альянса и страны, желающие вступить в Альянс.

Также в Белом доме заявили, что Джо Байден озвучил Владимиру Путину два подхода США к России. Они будут зависеть от дальнейших действий РФ в отношении Украины.

– Первый – это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации. Другой путь больше направлен на сдерживание, включая серьезные расходы и последствия, если Россия выберет вариант вторжения в Украину, — сообщил во время брифинга высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Эту же информацию подтвердили в Кремле. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил:

— Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны введут масштабные санкции, которые коснутся экономической, финансовой и военной сфер.

Владимир Путин ответил, что беспрецедентные санкции в отношении России могут привести к полному разрыву отношений с Западом. Он назвал такие действия ошибкой.

Кроме того, в Кремле заявили, что Джо Байден отметил недопустимость начала ядерной войны и сообщил об отсутствии намерений размещать на территории Украины ударное наступательное вооружение.

Также помощник президента РФ добавил, что главы государств договорились продолжить диалог после Нового года. По его словам, они будут поддерживать контакты на уровне администраций.

А в Белом доме отметили, что разговор Джо Байдена и Владимира Путина в целом был серьезным и основательным.

Источник: Белый дом