Соединенные Штаты Америки будут продолжать внимательно следить за перемещением и наращиванием российских войск на границах возле территории Украины.

В Белом доме заявили, что США будут готовиться к любому решению, которое примет президент Российской Федерации Владимир Путин.

Кроме того, Америка имеет четкую позицию по поводу членства Украины в НАТО. Белый дом убежден, что соответствующее решение должны принимать государства-члены Североатлантического альянса.

Разговор Байдена и Путина

Представитель администрации Байдена заявил, что телефонный разговор президента США с Путиным был серьезным и предметным.

Байден рассказал о двух подходах США, которые будут зависеть от действий Российской Федерации в будущем. Первый – путь дипломатии, который ведет к деэскалации ситуации на границах Украины.

Второй – метод сдерживания, если Россия будет продолжать вторжение в Украину. Байден предупредил Путина о серьезных затратах и ​​последствиях, если РФ пойдет по этому пути.

Среди них – значительные экономические затраты, корректировка и увеличение позиции сил НАТО среди стран-членов Альянса, дополнительная помощь Украине для дальнейшей защиты собственной территории.