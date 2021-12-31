Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

США будут следить за перемещением войск РФ на границе с Украиной — Белый дом

Юля Захарченко редактор ленты
Білий дім

Соединенные Штаты Америки будут продолжать внимательно следить за перемещением и наращиванием российских войск на границах возле территории Украины.

В Белом доме заявили, что США будут готовиться к любому решению, которое примет президент Российской Федерации Владимир Путин.

Кроме того, Америка имеет четкую позицию по поводу членства Украины в НАТО. Белый дом убежден, что соответствующее решение должны принимать государства-члены Североатлантического альянса.

Разговор Байдена и Путина

Представитель администрации Байдена заявил, что телефонный разговор президента США с Путиным был серьезным и предметным.

Байден рассказал о двух подходах США, которые будут зависеть от действий Российской Федерации в будущем. Первый – путь дипломатии, который ведет к деэскалации ситуации на границах Украины.

Второй – метод сдерживания, если Россия будет продолжать вторжение в Украину. Байден предупредил Путина о серьезных затратах и ​​последствиях, если РФ пойдет по этому пути.

Среди них – значительные экономические затраты, корректировка и увеличение позиции сил НАТО среди стран-членов Альянса, дополнительная помощь Украине для дальнейшей защиты собственной территории.

Читайте
Напряжение вокруг Украины: США и страны Европы объединили усилия по сдерживанию РФ

Источник: White House

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка