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Столтенберг обсудил с Блинкеном концентрацию войск РФ вдоль границы Украины

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в канун Нового года созвонился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Столтенберга, он обсудил с Блинкеном агрессию России в отношении Украины.

— Поговорил с госсекретарем Блинкеном о концентрации сил РФ вдоль украинской границы, – сообщил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что этот вопрос будет поднят во время совещания между Россией и НАТО, которое состоится 12 января.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры.

Глава Белого дома дал ясно понять, что Вашингтон пойдет на решительный шаг в том случае, если Россия вторгнется в Украину.

Согласно официальному коммюнике, Байден призвал собеседника к деэскалации ситуации и уменьшению напряженности вокруг Украины.

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Источник: Twitter Йенса Столтенберга

Фото: Getty Images

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