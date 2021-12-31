Столтенберг обсудил с Блинкеном концентрацию войск РФ вдоль границы Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в канун Нового года созвонился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Столтенберга, он обсудил с Блинкеном агрессию России в отношении Украины.

— Поговорил с госсекретарем Блинкеном о концентрации сил РФ вдоль украинской границы, – сообщил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что этот вопрос будет поднят во время совещания между Россией и НАТО, которое состоится 12 января.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры.

Глава Белого дома дал ясно понять, что Вашингтон пойдет на решительный шаг в том случае, если Россия вторгнется в Украину.

Согласно официальному коммюнике, Байден призвал собеседника к деэскалации ситуации и уменьшению напряженности вокруг Украины.

Источник: Twitter Йенса Столтенберга