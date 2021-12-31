В Новой Зеландии женщина-маори стала первой телеведущей c тату на лице

Журналистка Орини Кайпара, представительница коренного народа маори, вошла в историю Новой Зелендии.

Она стала первым человеком с татуировкой на лице, ведущим новостную программу в прайм-тайме на национальном телевидении.

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Кайпара попала на полосы мировых газет после того, как провела свою первую программу в прайме Newshub на телеканале Three. Многие люди отмечают, что этот этап можна обозначить как победу для представительства маори.

— Я действительно была взволнована. Я была над луной. Это большая честь. Я не знаю, как справиться с эмоциями, – описала Кайпара в комментарии CNN момент, когда узнала, что будет освещать прайм-тайм.

Журналистке пришлось экстренно заменить постоянную ведущую программы из-за болезни. На самом канале отметили, что теперь она стала знаменитостью.

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Татуировку на лице Кайпара набила еще в 2019 году. По ее словам, это было личным решением, которое она приняла по обоснованным причинам, чтобы напомнить ей самой о ее силе и идентичности как женщины маори.

— Когда я сомневаюсь в себе и вижу отражение в зеркале, я смотрю не просто на себя. Я смотрю на свою бабушку, мою мать, своих дочерей и тех, кто придет после меня, а также на всех других женщин, девушек маори. Это придает мне силы, — сказал Кайпара CNN.

Тогда она не планировала работать на телевидении как ведущая прямых эфиров. В 2021 году она устроилась на местный канал Newshub Live.

По традиции маори, который является коренным народом нынешней Новой Зеландии, на подбородке и лице у женщин наносятся знаки, известные как moko kauae, тогда как у мужчин они покрывают большую часть лица и известны как mataora.

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Фото: Oriini Kaipara