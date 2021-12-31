Венецианская комиссия вновь раскритиковала российский закон об иностранных агентах в контексте ликвидации Мемориала

Венецианская комиссия повторно раскритиковала российский закон об “иностранных агентах” в контексте ликвидации Международного Мемориала и правозащитного центра Мемориал.

В своем заявлении комиссия напомнила, что Международный Мемориал является одной из известнейших организаций гражданского общества, занимающихся защитой прав человека в России.

В Венецианской комиссии указали, что закрытие НПО было сделано по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с законодательством об иноагентах и ​​нежелательной активностью иностранных и международных неправительственных организаций.

Венецианская комиссия ранее по запросу Парламентской ассамблеи Совета Европы оценила совместимость законодательства относительно НПО, обозначенных как иностранные агенты, и раскритиковала его.

Комиссия критиковала, в частности, положения о санкциях и ликвидации, напоминая, что любая санкция должна быть пропорциональна правонарушению, а наказание в виде ликвидации неправительственной организации должно быть зарезервировано только как крайняя мера для чрезвычайных случаев серьезных нарушений, угрожающих демократии.

— Простые административные нарушения, даже если они повторяются, не являются пропорциональным основанием для ликвидации НПО, — заявили в комиссии.

Также там выразили глубокую обеспокоенность тем, что “это законодательство позволяет властям осуществлять значительный контроль над деятельностью и существованием ассоциаций, а также с участием отдельных лиц в общественной жизни”.

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Верховный суд России внес правозащитный центр Мемориал и международный центр Мемориал в реестр иностранных агентов. Таким образом российские власти приняли решение о ликвидации наиболее авторитетной правозащитной организации в России.

Мемориал работал над возрождением памяти миллионов людей, казненных, заключенных в тюрьмы или преследуемых в советское время.