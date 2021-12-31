Шведская компания IKEA, производящая мебель и товары для дома, в 2022 году поднимет цены на 9% на свою продукцию во всем мире.

Об этом сообщили в компании INGKA Group, владеющей сетью магазинов IKEA.

— К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как более высокие расходы начали влиять на мировую экономику, мы должны перевести часть этих увеличенных затрат на наших покупателей, — сказал менеджер розничной продажи компании Толга Онджю.

Прирост цен составит около 9% в зависимости от уровня инфляции в той или иной стране.

Компания заявила, что по-прежнему сталкивается с транспортными и сырьевыми ограничениями, а наибольший рост издержек от этого ощущается в Северной Америке и Европе.

О повышении цен на товары в IKEA из-за проблем с цепочками поставки и роста стоимости сырья ранее сообщало издание Financial Times.

По словам финансового директора IKEA Мартина ван Дама, рост цен был неизбежен из-за дефицита, возникшего на фоне сбоев поставок.

Источник: INGKA Group