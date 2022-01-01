Франция запрещает пластиковую упаковку для фруктов и овощей

С Нового года во Франции вступает в силу новый закон, запрещающий пластиковую упаковку для большинства фруктов и овощей.

Огурцы, лимоны и апельсины — в общей сложности 30 сортов — нельзя больше упаковывать в полиэтилен.

Более крупные упаковки, а также нарезанные или переработанные фрукты не будут облагаться налогом.

Президент Эммануэль Макрон назвал запрет настоящей революцией и сказал, что новый закон демонстрирует приверженность Франции к полному отказу от использования одноразового пластика к 2040 году.

По статистике, более трети фруктов и овощей во Франции продается в пластиковой упаковке. В правительстве считают, что запрет может снизить использование одноразового пластика на миллиард единиц ежегодно.

Запрет является частью многолетней программы, введенной правительством Макрона, которая будет способствовать постепенному сокращению потребления пластмасс во многих отраслях.

С 2021 года в стране запрещены пластиковые соломинки, стаканчики и столовые приборы, а также коробки для еды из полистирола.

А позже в 2022 году в общественных местах будут установлены фонтаны с водой, чтобы сократить использование пластиковых бутылок. Печатную продукцию СМИ также будут доставлять без пластиковой упаковки, а рестораны быстрого питания больше не смогут предлагать бесплатные пластиковые игрушки.

Тем не менее эксперты выражают озабоченность по поводу быстрого введения нового запрета.

Филипп Бинар из Европейской ассоциации свежих продуктов заявил, что снятие пластиковой упаковки с большинства фруктов и овощей в столь короткие сроки не позволяет своевременно тестировать и внедрять альтернативы, а также использовать запасы существующей упаковки.

Ранее Испания объявила, что введет запрет на продажу фруктов и овощей в пластиковой упаковке с 2023 года, чтобы бизнес мог найти альтернативные решения.