Ирландский язык получил полноценный статус официального языка ЕС

1 января 2022 года ирландский язык получил полноправный статус официального языка Европейского Союза.

С этого дня все документы ЕС должны будут переводиться на ирландский, а также этот язык можно будет использовать при общении в рамках европейских институций, сообщает правительство страны.

Ирландский получил соответствующий статус еще в 2007 году, однако тогда из-за нехватки переводчиков и технических средств на этот язык переводилась лишь часть документации.

По мнению правительства Ирландии, такой шаг повысит популярность языка и расширит возможность для трудоустройства его носителей в Евросоюзе.

На сегодняшний день в различных структурах ЕС уже работают более 170 переводчиков, которые уже переводят ирландские законы на языки Евросоюза и наоборот. В ближайшем будущем их количество должно будет вырасти до 200 человек.

В Европейском Союзе 24 официальных языка, однако наиболее часто используются три: английский, французский и немецкий.

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По данным переписи населения 2016 года, в Ирландии родным языком владеет лишь десятая часть населения — около 1,8 млн человек, но в повседневной жизни им пользуются лишь около 70 тыс. При этом количество носителей языка постоянно уменьшается от года к году.

Местное правительство разработало ряд мер по популяризации языка: в частности, он является обязательным для обучения в школе, а в районах компактного проживания носителей — гелтахтов — работает особый законодательный статус.

При этом в Ирландии английский язык также имеет официальный статус, и именно он является основным в бытовом общении.