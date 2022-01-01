Папа Римский назвал насилие против женщин оскорблением Бога

Папа Римский Франциск призвал в 2022 году защитить женщин и признал насилие против них оскорблением Бога.

Об этом понтифик заявил на своей первой проповеди в Новом году.

— Церковь – это мать, церковь – это женщина. И поскольку матери дарят жизнь, а женщины хранят мир, давайте все будем прилагать больше усилий для улучшения положения матерей и защиты женщин. Сколько насилия направлено против женщин! Довольно, – сказал Папа Римский.

Он также назвал насилие над женщинами оскорблением Бога.

Глава католической церкви также призвал положить конец насилию в любом его проявлении и стремиться к миру на планете.

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Напомним, в конце прошлого года Папа Франциск осудил домашнее насилие над женщинами как почти сатанинское.

Об этом глава католической церкви заявил во время программы, которая транслировалась в итальянской сети TG5 в воскресенье.

Он разговаривал с группой из четырех человек со сложной обстановкой, в том числе с жертвой домашнего насилия. Понтифик жаловался на огромное количество женщин, которых избивают и над которыми издеваются в их собственных домах.