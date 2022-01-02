В начале нового года в Хургаде (Египет) раздался гром, сопровождавшийся периодическими снегопадами и проливными дождями, образовавшими бассейны на улицах египетской мухафазии Красного моря.

Из-за нестабильных погодных условий три человека погибли, 13 получили ранения. В пяти египетских мухафазах в субботу из-за нестабильной погоды закрываются школы.

Губернатор Каира призвал жителей не выходить из домов, потому что проливные дожди заливают столицу.

А министр местного развития Махмуд Шаарави призвал граждан держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и световых столбов.

Несколько районов Большого Каира, Синая, Красного моря, Минья, Асьюта и других мухафаз облака.

Ожидается, что погода в Египте улучшится, начиная со вторника.

А в Украине в воскресенье, 2 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

По прогнозу синоптиков возможны кратковременные осадки.

Днем в южных областях температура поднимется до +5 градусов, как и в западных. Ночью холоднее всего будет на севере – до -6, а теплее – на юге – до +3 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды на 2 января читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ahram Online