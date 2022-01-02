В начале нового года в Хургаде (Египет) раздался гром, сопровождавшийся периодическими снегопадами и проливными дождями, образовавшими бассейны на улицах египетской мухафазии Красного моря.
Из-за нестабильных погодных условий три человека погибли, 13 получили ранения. В пяти египетских мухафазах в субботу из-за нестабильной погоды закрываются школы.
On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours ????️❄️⛄️#EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cs5TjhbUwf
— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 1, 2022
Губернатор Каира призвал жителей не выходить из домов, потому что проливные дожди заливают столицу.
А министр местного развития Махмуд Шаарави призвал граждан держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и световых столбов.
Hurghada Today #egyptscoop #snow #hurghada #الغردقة pic.twitter.com/IhvyXi3iWi
— Egypt Scoop (@Egypt_Scoop) January 1, 2022
Несколько районов Большого Каира, Синая, Красного моря, Минья, Асьюта и других мухафаз облака.
Ожидается, что погода в Египте улучшится, начиная со вторника.
А в Украине в воскресенье, 2 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность.
По прогнозу синоптиков возможны кратковременные осадки.
Днем в южных областях температура поднимется до +5 градусов, как и в западных. Ночью холоднее всего будет на севере – до -6, а теплее – на юге – до +3 градусов.
Подробнее о прогнозе погоды на 2 января читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ahram Online