В начале нового года в Хургаде (Египет) раздался гром, сопровождавшийся периодическими снегопадами и проливными дождями, образовавшими бассейны на улицах египетской мухафазии Красного моря.

Из-за нестабильных погодных условий три человека погибли, 13 получили ранения. В пяти египетских мухафазах в субботу из-за нестабильной погоды закрываются школы.

On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours ????️❄️⛄️#EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cs5TjhbUwf

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) January 1, 2022