В ЕС хотят укрепить экономический и валютный союз

Европейский Союз должен укреплять экономический и валютный союз, чтобы иметь возможность управлять важными проблемами нынешнего столетия.

Такое мнение выразил председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступив в рамках 20-летнего юбилея евро, на которое перешли 19 стран-членов ЕС.

— Нам нужна глобальная валюта, которая соответствует нашим амбициям, — подчеркнул Мишель.

По его словам, эта валюта является частью европейских идентичности и мышления, а также духа. Он подчеркнул, что евро – устойчивая валюта, на которую не влияют даже финансовые и экономические кризисы.

В связи с этим Мишель назвал валюту – краеугольным камнем стабильности, который расширяет свободу в принятии геополитических решений, обеспечивая европейским странам более обширным доступом к международным рынкам.

Глава Евросовета также считает, что для успешного перехода к зеленым и цифровым технологиям нужны большие вливания средств, в связи с чем стоит создать Банковский Союз и Союз рынков капитала в ЕС.