ЕС разрешил украинцам еще год пользоваться безвизом бесплатно

Европейский Союз перенес на конец 2022 года запуск системы ETIAS, в рамках которой туристы из стран, пользующихся безвизовым режимом, обязаны будут раз в три года платить специальный сбор в размере 7 евро.

Таким образом украинцы смогут бесплатно пользоваться безвизом еще на протяжении года, следует из документов профильного агентства ЕС EU-LISA.

В Евросоюзе отметили, что регистрация в системе хоть и будет платной, однако не является аналогом визового режима, поскольку путешественникам не придется подтверждать цель своего визита в страны-члены ЕС, а также не обязаны будут предоставлять сопроводительный документы, такие как подтверждение доходов и статуса.

Кроме того, для регистрации в ETIAS не нужно будет посещать визовый центр, поскольку услуга предоставляется в онлайн-режиме, а оплата будет проходить практически моментально.

В частности, турист должен будет заполнить специальный опросник, на что потребуется примерно 20 минут. Информация, предоставленная заявителем, будет сверяться с европейскими данными, чтобы проверить, не нарушал ли он режим безвизового въезда, не совершал ли преступлений в свои предыдущие визиты, а также не имеет ли каких-либо специфических запретов на въезд в страны ЕС.

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Напомним, в конце декабря Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с правительством Республики Сейшельские острова.

Таким образом, граждане двух стран смогут находиться на территории другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее для въезда на территорию Украины граждане Сейшельских островов должны были оформлять визы в зарубежных диппредставительствах Украины, либо электронные визы.