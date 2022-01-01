Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

ЕС разрешил украинцам еще год пользоваться безвизом бесплатно

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
ЕС разрешил украинцам еще год пользоваться безвизом бесплатно

Европейский Союз перенес на конец 2022 года запуск системы ETIAS, в рамках которой туристы из стран, пользующихся безвизовым режимом, обязаны будут раз в три года платить специальный сбор в размере 7 евро.

Таким образом украинцы смогут бесплатно пользоваться безвизом еще на протяжении года, следует из документов профильного агентства ЕС EU-LISA.

В Евросоюзе отметили, что регистрация в системе хоть и будет платной, однако не является аналогом визового режима, поскольку путешественникам не придется подтверждать цель своего визита в страны-члены ЕС, а также не обязаны будут предоставлять сопроводительный документы, такие как подтверждение доходов и статуса.

Кроме того, для регистрации в ETIAS не нужно будет посещать визовый центр, поскольку услуга предоставляется в онлайн-режиме, а оплата будет проходить практически моментально.

В частности, турист должен будет заполнить специальный опросник, на что потребуется примерно 20 минут. Информация, предоставленная заявителем, будет сверяться с европейскими данными, чтобы проверить, не нарушал ли он режим безвизового въезда, не совершал ли преступлений в свои предыдущие визиты, а также не имеет ли каких-либо специфических запретов на въезд в страны ЕС.

Читайте
Кабмин одобрил подписание дипломатического безвиза с Саудовской Аравией

Напомним, в конце декабря Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с правительством Республики Сейшельские острова.

Таким образом, граждане двух стран смогут находиться на территории другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее для въезда на территорию Украины граждане Сейшельских островов должны были оформлять визы в зарубежных диппредставительствах Украины, либо электронные визы.

Источник: Украинская правда

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка