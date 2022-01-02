Палестинские боевики в секторе Газа в субботу, 1 января, выпустили две ракеты в сторону Средиземного моря, нанеся взрыв у берегов Тель-Авива и нанес удары, сообщили израильские военные.

Боевики из сектора Газа не взяли на себя ответственность за ракетный обстрел, не прокомментировал и ХАМАС – исламистскую вооруженную группировку, управляющую прибрежным палестинским анклавом.

This morning, 2 rockets were fired from Gaza toward Israel. According to protocol, no sirens were sounded and no interception took place as the rockets landed in the sea off the coast of central Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022

— Палестинские боевики в секторе Газа в субботу, 1 января, выпустили две ракеты в сторону Средиземного моря, нанеся взрыв у берегов Тель-Авива и нанеся израильские удары, — сообщили израильские военные.

Полиция сообщила, что пострадавших в результате взрыва рано утром нет.

Читайте Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Весной 2021-го остатки китайской неконтролируемой ракеты упали в Индийский океан. Отработанный ступень ракеты вошел в атмосферу планеты в 05.24 по киевскому времени.

Остатки ракеты упали возле острова Кудахувадху (Мальдивы). Ракету Чанчжэн-5В запустили 29 апреля, она вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции.

В США заявили, что китайская ракета вышла из-под контроля. Позже в Пентагоне сообщили, что неконтролируемую ракету не планируют сбивать.