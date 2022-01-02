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Палестинские ракеты взорвались у побережья Тель-Авива — военные

Абрамова Юлия редактор ленты
Палестинские ракеты взорвались у побережья Тель-Авива — военные

Палестинские боевики в секторе Газа в субботу, 1 января, выпустили две ракеты в сторону Средиземного моря, нанеся взрыв у берегов Тель-Авива и нанес удары, сообщили израильские военные.

Боевики из сектора Газа не взяли на себя ответственность за ракетный обстрел, не прокомментировал и ХАМАС – исламистскую вооруженную группировку, управляющую прибрежным палестинским анклавом.

— Палестинские боевики в секторе Газа в субботу, 1 января, выпустили две ракеты в сторону Средиземного моря, нанеся взрыв у берегов Тель-Авива и нанеся израильские удары, — сообщили израильские военные.

Полиция сообщила, что пострадавших в результате взрыва рано утром нет.

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Весной 2021-го остатки китайской неконтролируемой ракеты упали в Индийский океан. Отработанный ступень ракеты вошел в атмосферу планеты в 05.24 по киевскому времени.

Остатки ракеты упали возле острова Кудахувадху (Мальдивы). Ракету Чанчжэн-5В запустили 29 апреля, она вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции.

В США заявили, что китайская ракета вышла из-под контроля. Позже в Пентагоне сообщили, что неконтролируемую ракету не планируют сбивать.

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