Палестинские боевики в секторе Газа в субботу, 1 января, выпустили две ракеты в сторону Средиземного моря, нанеся взрыв у берегов Тель-Авива и нанес удары, сообщили израильские военные.

Боевики из сектора Газа не взяли на себя ответственность за ракетный обстрел, не прокомментировал и ХАМАС – исламистскую вооруженную группировку, управляющую прибрежным палестинским анклавом.

This morning, 2 rockets were fired from Gaza toward Israel.

According to protocol, no sirens were sounded and no interception took place as the rockets landed in the sea off the coast of central Israel.

— Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022