В американском штате Колорадо разрушительные лесные пожары, возникшие перед Новым годом, уничтожили около тысячи домов. По состоянию на данный момент три человека пропали без вести и считаются погибшими.

Масштабные пожары в Колорадо начались в четверг, 30 декабря, недалеко от города Денвер, столицы штата.

Из-за ветреной и сухой погоды (скорость ветра достигала 160 км/ч) огонь быстро распространился на большую территорию.

Пожары охватили несколько городов, уничтожили сотни домов. А десятки тысяч людей были вынуждены бежать от огня.

Как рассказал шериф округа Боулдер Джо Пелле, пожары уничтожили по меньшей мере 991 дом (из них более 550 – в городе Луисвилл). Вместо них остались груды пепла и обломков. Еще свыше 120 домов были повреждены.

Более 30 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Часто на то, чтобы собраться, у них было всего несколько минут.

