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В Амстердаме акция протеста против Covid-ограничений переросла в жесткие стычки с полицией

Юлия Соколова редактор ленты
Поліція Нідерландів

В воскресенье, 2 января, в Амстердаме (Нидерланды) тысячи человек собрались на акцию против коронавирусных ограничений. На определенном этапе она переросла в столкновения с полицией.

Участники акции протестовали против локдауна, который ввели власти страны перед новогодними праздниками.

Демонстранты поначалу собрались на Музейной площади в Амстердаме. По данным местных властей, в разгар акции там находились почти 10 тыс. человек. Они игнорировали карантинные требования – масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Оттуда протестующие двинулись по улицам города в Вестерпарк, где проходил митинг консервативной партии Форум за демократию.

Поскольку в парке было превышено максимально разрешенное количество участников акции (2 000 человек), демонстрантов призвали соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

После акции в парке часть демонстрантов решила вернуться на Музейную площадь. Они развернули баннер с надписью: Меньше репрессий, больше заботы. Среди протестующих была группа людей в белых комбинезонах и белых масках, которые держали таблички с надписями: Это не о вирусе, а о контроле (с одной стороны) и Свобода (с другой).

Однако, поскольку протестующие нарушили запрет на проведение массовых собраний во время волны коронавируса, мэр Амстердама Фемке Халсема выдала экстренное распоряжение и предоставила правоохранителям полномочия очистить площадь.

– Полиция будет действовать поэтапно против людей, игнорирующих запрет на демонстрации. Все должны покинуть Музейную площадь, – объявили в муниципалитете Амстердама.

В результате между сотрудниками полиции и частью демонстрантов возникли столкновения. Во время разгона акции полицейские применяли щиты, дубинки и собак.

Несколько демонстрантов получили ранения во время столкновений (но сколько именно – не сообщается). Также были произведены задержания.

Муниципалитет определил этот район как зону риска безопасности, тем самым предоставив полиции полномочия превентивно обыскивать людей.

Следует отметить, что власти Нидерландов перед праздниками ввели в стране очередной локдаун для сдерживания коронавируса и противодействия штамму Омикрон (с 19 декабря по 14 января). Действие ограничений пришлось на период Рождества и Нового года.

В стране закрылись магазины, продающие товары не первой необходимости, рестораны, бары, парикмахерские, спортзалы, музеи. Школы прекратили работу как минимум до 9 января.

В общественных местах разрешили находиться группами по два человека.

Фото: Depositphotos

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