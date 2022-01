В Амстердаме акция протеста против Covid-ограничений переросла в жесткие стычки с полицией

В воскресенье, 2 января, в Амстердаме (Нидерланды) тысячи человек собрались на акцию против коронавирусных ограничений. На определенном этапе она переросла в столкновения с полицией.

Участники акции протестовали против локдауна, который ввели власти страны перед новогодними праздниками.

Демонстранты поначалу собрались на Музейной площади в Амстердаме. По данным местных властей, в разгар акции там находились почти 10 тыс. человек. Они игнорировали карантинные требования – масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Оттуда протестующие двинулись по улицам города в Вестерпарк, где проходил митинг консервативной партии Форум за демократию.

Поскольку в парке было превышено максимально разрешенное количество участников акции (2 000 человек), демонстрантов призвали соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

После акции в парке часть демонстрантов решила вернуться на Музейную площадь. Они развернули баннер с надписью: Меньше репрессий, больше заботы. Среди протестующих была группа людей в белых комбинезонах и белых масках, которые держали таблички с надписями: Это не о вирусе, а о контроле (с одной стороны) и Свобода (с другой).

Однако, поскольку протестующие нарушили запрет на проведение массовых собраний во время волны коронавируса, мэр Амстердама Фемке Халсема выдала экстренное распоряжение и предоставила правоохранителям полномочия очистить площадь.

В результате между сотрудниками полиции и частью демонстрантов возникли столкновения. Во время разгона акции полицейские применяли щиты, дубинки и собак.

NOW — People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc

— Disclose.tv (@disclosetv) January 2, 2022