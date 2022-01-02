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Угрозы ХАМАС неактуальны: Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на обстрел

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
сектор Гази

Рано утром, 2 января, Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Информацию об этом подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ и премьер-министр страны Нафтали Беннет.

Атака была совершена после того, как ХАМАС применил переносной зенитный ракетный комплекс против вертолетов израильских военных. ЦАХАЛ использовал самолеты, вертолеты и танки, чтобы атаковать цели противника в Хан-Юнис.


По словам Беннета, удар был нанесен по комплексам террористической организации по производству ракет, которые, как правило, используются для обстрелов территории Израиля.

— Кроме того, ЦАХАЛ атаковал ряд позиций ХАМАС на границе с сектором Газа, – сообщил глава израильского правительства.

По его словам, атака бойцов Армии обороны Израиля также стала ответом на ракетный обстрел побережья Средиземного моря, который был совершен накануне. Тогда в море упало две ракеты.

Беннет также подчеркнул, что угрозы со стороны террористической организации не являются актуальными. Он возложил ответственность на ХАМАС за все атаки, совершенные в отношении израильтян.

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Источник: Facebook премьер-министра Израиля

Фото: Getty Images

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