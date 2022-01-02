Угрозы ХАМАС неактуальны: Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на обстрел

Рано утром, 2 января, Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Информацию об этом подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ и премьер-министр страны Нафтали Беннет.

Атака была совершена после того, как ХАМАС применил переносной зенитный ракетный комплекс против вертолетов израильских военных. ЦАХАЛ использовал самолеты, вертолеты и танки, чтобы атаковать цели противника в Хан-Юнис.

“شبان لم ترعبهم صواريخ الاحتلال”#فيديو من الغارات الاسرائيلية الأخيرة على موقع للمقاومة غرب خانيونس pic.twitter.com/1MjLiJr0NU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 1, 2022



По словам Беннета, удар был нанесен по комплексам террористической организации по производству ракет, которые, как правило, используются для обстрелов территории Израиля.

— Кроме того, ЦАХАЛ атаковал ряд позиций ХАМАС на границе с сектором Газа, – сообщил глава израильского правительства.

По его словам, атака бойцов Армии обороны Израиля также стала ответом на ракетный обстрел побережья Средиземного моря, который был совершен накануне. Тогда в море упало две ракеты.

סרטון מתקיפות צה”ל הלילה ברצועת עזה: pic.twitter.com/YsSqev18RY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 2, 2022

Беннет также подчеркнул, что угрозы со стороны террористической организации не являются актуальными. Он возложил ответственность на ХАМАС за все атаки, совершенные в отношении израильтян.

Источник: Facebook премьер-министра Израиля