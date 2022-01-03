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Экстрадированный в США россиянин может иметь доступ к секретным операциям ГРУ

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Экстрадированный в США россиянин может иметь доступ к секретным операциям ГРУ

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, выданный Швейцарией Соединенным Штатам Америки по делу о вмешательстве в выборы, может иметь доступ к секретной информации российского ГРУ.

Такую информацию публикует Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и военной разведке РФ.

В частности, Клюшин якобы располагает сведениями о взломе серверов Демократической партии США.

Кроме того, сообщается, что полтора года назад Клюшин получил от президента России Владимира Путина орден Почета, который находится в материалах суда Массачусетса. Также к материалам дела прикреплены и снимки пропуска Клюшина в здание Минобороны РФ.

Бизнесмен также может иметь доступ к информации о секретных операциях ГРУ, которые российская спецслужба проводит за границей. Если мужчина согласится сотрудничать со следствием, то может стать ценным источником данных для Вашингтона.

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В Кремле и Белом Доме соответствующую информацию комментировать отказались.

В свою очередь адвокат россиянина сообщил, что ему неизвестно о документах, к которым мог бы иметь доступ его подзащитный.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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