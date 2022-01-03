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Новая провокация: польских пограничников забросали камнями на границе с Беларусью

Юлия Соколова редактор ленты
Кордон Польщі

На границе между Польшей и Беларусью произошла очередная провокация, во время которой польских пограничников забросали камнями и ветками.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши. Так, в воскресенье, 2 января, произошла очередная попытка силового пересечения польской границы.

Как рассказала спикер Пограничной службы Анна Михальская, инцидент произошел около 13.30 на участке границы вблизи села Шудзялово.

На территорию Польши из Беларуси пытались попасть четыре человека.

– В это время два человека в штатском, но в шапках с маркировкой, напоминавшей маркировку белорусских служб, ножницами разрезали ограждение. После этого начали бросать в польские патрули камни и ветки, – отметила Михальская.

Четверо мужчин-нелегалов были задержаны сразу после пересечения польской границы. Ни один из них не просил о международной помощи. Впоследствии их доставили обратно к границе.

Михальская уточнила, что позже польские пограничники заметили на этом же участке белорусских солдат, перерезавших ограждение. Недалеко скрывалась группа из примерно 10 мигрантов. Все они ушли, когда заметили польский патруль.

Всего за прошедшие сутки польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 16 человек.

Как известно, осенью 2021 года ситуация на границе между Польшей и Беларусью обострилась на фоне искусственно созданного миграционного кризиса. В последние месяцы нелегальные мигранты неоднократно пытались прорвать польскую границу.

В создании кризиса обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Как недавно заявил президент Польши Анджей Дуда, Лукашенко в этом помогает Россия.

Миграционный кризис расценивают как метод давления на Евросоюз.

В связи с этим в начале декабря прошлого года против Беларуси ввели санкции.

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Источник: Пограничная служба Польши, RMF24

Фото: Пограничная служба Польши

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