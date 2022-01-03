Украина – в приоритете: Польша начала год своего председательства в ОБСЕ

В 2022 году вопрос Украины должен стать приоритетом для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач. Начиная с 1 января Польша официально начала год своего председательства в ОБСЕ.

Марцин Пшидач выразил надежду, что Россия будет готова вести переговоры не только о конфликте на Донбассе, но и на тему аннексии Крыма.

По словам польского дипломата, второй ключевой темой работы ОБСЕ в 2022 году должен стать выход из кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

Кроме рыночной нестабильности, отметил Марцин Пшидач, пандемия сказывается и на вопросах безопасности в Европе.

Председательство в ОБСЕ

В течение всего 2022 года лидером ОБСЕ станет Польша во главе с министром иностранных дел Збигневом Рау. В последний раз Польша председательствовала в ОБСЕ в 1998 году.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была основана в 1975 году. В состав ОБСЕ входит 57 государств.

Украина присоединилась к ОБСЕ менее чем через полгода после объявления независимости – 30 января 1992 года.

Источник: Рolskie Radio