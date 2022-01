Президент США Джо Байден полчаса не мог покинуть борт самолета на авиабазе Joint Base Andrews, поскольку прибыл в Вашингтон после выходных в Делавэре в разгар метели.

Главе Соединенных Штатов пришлось ждать, пока полосу расчистят от снега.

Видео, как Джо Байден, несмотря на порывы ветра, спускается по лестнице, опубликовали в сети.

Эти кадры мигом стали вирусными в США. Пользователи сети начали сравнивать нынешнего президента с его предшественником.

Biden came down the steps of Air Force One in the middle of a huge snowstorm like it was no big deal, while Trump could barely stay upright walking down a ramp when it was 75 & sunny.

But sure, Biden is really unwell, MAGA.#DemVoice1 pic.twitter.com/2WxMXMoKGV

— The Jewish Ginger Resister (@JewishResister) January 3, 2022