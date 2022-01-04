Президент США Джо Байден полчаса не мог покинуть борт самолета на авиабазе Joint Base Andrews, поскольку прибыл в Вашингтон после выходных в Делавэре в разгар метели.

Главе Соединенных Штатов пришлось ждать, пока полосу расчистят от снега.

Видео, как Джо Байден, несмотря на порывы ветра, спускается по лестнице, опубликовали в сети.

Эти кадры мигом стали вирусными в США. Пользователи сети начали сравнивать нынешнего президента с его предшественником.

– Байден спустился с лестницы Air Force One посреди огромной снежной бури, как будто это не было большой проблемой, а Трамп едва мог держаться вертикально, спускаясь по рампе, когда было +24 и солнечно. Но, конечно, Байдену очень тяжело, – шутят в сети.

Biden came down the steps of Air Force One in the middle of a huge snowstorm like it was no big deal, while Trump could barely stay upright walking down a ramp when it was 75 & sunny. But sure, Biden is really unwell, MAGA.#DemVoice1 pic.twitter.com/2WxMXMoKGV — The Jewish Ginger Resister (@JewishResister) January 3, 2022

В Белом доме впоследствии продемонстрировали, как выглядит Белый дом 4 января:

– Снежное начало нового года здесь, в Белом доме, – подписали фотографию в Twitter представители Белого дома.

A snowy start to the new year here at the White House. pic.twitter.com/gmtgSlGcql — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2022

Накануне в США из-за мощной метели и недостатка персонала в результате распространения штамма Омикрон отменили тысячи дополнительных рейсов. Это усложнило авиаперелеты после новогодне-рождественских выходных.

В марте Джо Байден трижды споткнулся во время того, как поднимался вверх по трапу самолета.

В Белом доме заявили, что причиной этому стал сильный ветер.