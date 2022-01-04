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Пожар в парламенте ЮАР: арестовали 49-летнего подозреваемого

Марта Бондаренко редактор ленты
Пожар в парламенте ЮАР: арестовали 49-летнего подозреваемого

Полиция арестовала 49-летнего мужчину, который подозревается в учинении масштабного пожара в здании парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Кейптауне.

В результате воскресного пожара обрушилась крыша одного из зданий и был поврежден зал Национального собрания. В понедельник пожар вспыхнул снова, и десятки пожарных снова выехали на место инцидента.

Подозреваемый, который должен предстать перед магистратским судом Кейптауна во вторник, обвиняется в проникновении, краже и поджоге, говорится в заявлении полиции.

Мужчину якобы поймали с украденным имуществом после того, как он проник на территорию парламента и был замечен сотрудниками службы защиты и безопасности (PSS).

Инцидент и мотивы подозреваемого в настоящее время расследует группа по борьбе с преступлениями против государства (CATS).

Некоторые здания парламентского комплекса датируются 1884 годом. Национальное собрание, или нижняя палата парламента, находится в так называемом новом крыле. Верхняя палата, или национальный совет провинций, находится в так называемом старом крыле.

По словам члена комитета мэрии Кейптауна, ответственного за безопасность, пожар начался в офисной зоне комплекса, а затем распространился на залы национального собрания.

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Пожар в парламенте ЮАР: арестовали 49-летнего подозреваемого

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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