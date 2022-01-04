Президент РФ Владимир Путин прав в одном: свободный, процветающий, демократический сосед — угроза его автократическому режиму.

Об этом в своей колонке для американского литературного журнала написала Энн Эпплбаум — научный сотрудник Института SNF Agora при Университете Джонса Хопкинса и автор книги Сумерки демократии: соблазнительная приманка авторитаризма.

В начале 2014 года Россия оккупировала Крым, потом вторглась на Донбасс. Около 14 тыс. человек, включая солдат и мирных жителей, погибли в военном конфликте. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина находится в состоянии постоянной военной готовности вот уже восемь лет.

Российские войска оккупировали не только часть Украины, но также часть Грузии и Молдовы. Органы российской пропаганды регулярно выступают с угрозами насилия. В канун Нового года российское информагентство РИА Новости опубликовало в Twitter прогноз: Россия уничтожит Украину в течение 10 минут.

Тем не менее руководство России заявляет, что НАТО несет угрозу для РФ.

— Даже если Путин думает, что горстка американских солдат, которые периодически приезжают в Польшу, представляют какую-то физическую угрозу для Москвы — это не значит, что остальной мир должен мириться с его паранойей. Это как если бы американский президент неоднократно требовал, чтобы канадские войска отошли за Полярный круг на том основании, что их присутствие возле Детройта представляет собой неприемлемую угрозу, — отмечает Энн Эпплбаум.

По ее мнению, такие заявления Путина призваны оправдать неспровоцированное вторжение в Украину или в страны Балтии, или неизвестно где еще когда-нибудь в будущем.

Скептики говорят, что это преднамеренно организованная паника со стороны РФ.

Интерес Путина к Украине является идеологичным. С каждым годом страна становится все более уверенной, более сплоченной, более европейской. С каждым годом Украина немного приближается к демократии и процветанию.

— Идея процветающей демократической Украины прямо у порога России лично для Путина невыносима. Подобно тому, как независимость Украины когда-то казалась Сталину страшной угрозой для его большевистского режима, — отмечает Энн Эпплбаум.

По ее мнению, Путин не хочет, чтобы в случае успеха Украины россияне начали завидовать украинцам и вдруг решат, что им тоже нужна такая система.

Энн Эпплбаум отмечает, что лучшее время для оказания Украине значительной военной поддержки было восемь лет назад, или пять лет назад, или три года назад.

Если бы США сделали это, то сейчас угроза российского вторжения была бы меньшей или отсутствовала бы, потому что Путин по-другому рассчитывал бы риски.

— Но американцы не вмешались, потому что президент Барак Обама никогда не воспринимал Россию всерьез, потому что Трамп был на стороне Путина в глобальном противостоянии автократии и демократии, — отмечает автор.

Как нация, США также начали забывать самый важный стратегический урок холодной войны: сдерживание работает. Идея о том, что вы вкладываете средства в оружие для установления мира, всегда звучала парадоксально, но десятилетия стабильности в Европе, благодаря как созданию НАТО в 1950-х годах, так и расширению НАТО в 1990-х годах, подтверждают это.

— Если вы живете рядом с хулиганом, убедитесь, что вы достаточно хорошо вооружены, чтобы держать его на безопасном расстоянии, — отмечает Эпплбаум.

По мнению Энн, США могли бы помочь сделать Украину успешной, процветающей, ориентированной на Запад демократией, которой Путин так явно опасается. А еще не следует принимать решение относительно Украины без участия Украины.

Путин меняет свою тактику, но его долгосрочные цели уже очень давно были предельно ясны. В один год он может использовать дезинформацию, другой — шантажировать с помощью газопровода, в следующий — подкуп или насилие, но финал всегда один: укрепить свою автократию, подорвать все демократии и максимально усилить политическое влияние России.

Разбейте НАТО. Разрушьте Европейский Союз. Уберите американское влияние из Европы и повсюду навсегда.

По мнению Энн Эпплбаум, потеря Украины усилит диктаторов в Москве, Минске и даже Пекине.

Источник: The Atlantic