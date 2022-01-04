Число мигрантов и беженцев, погибших при попытке добраться по морю до Испании, превысило 4 400 человек в 2021 году — это более чем вдвое больше, чем годом ранее.

Мониторинговая группа Caminando Fronteras (Walking Borders) в своем отчете сообщает, что около 90% незаконных мигрантов, которые в течение 2021 года пытались по морю добраться до берегов Испании, погибли.

Эти данные в несколько раз превышают оценку Международной организации по миграции ООН, согласно которой по состоянию на 22 декабря в попытке добраться до Канарских островов погибло или пропало без вести 955 человек.

Политика сдерживания и противостояния, навязанная Европой и Марокко на маршрутах Западного Средиземноморья, неуклонно направляла миграционные потоки к Атлантическому океану, делая Канарские острова основным местом назначения для мигрантов и беженцев, — говорится в отчете.

По оценкам мониторинговой группы, по меньшей мере 4 404 человека, включая 205 детей, погибли при попытке добраться до Испании. В 2020 году число погибших составляло 2 170 человек.

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Группа отмечает, что маршруты, используемые мигрантами, становятся все более опасными, как и лодки, на которых перевозят людей.

26 декабря сообщалось, что тела 28 мигрантов обнаружили на западном побережье Ливии после того, как их лодка затонула.

Источник: Euronews