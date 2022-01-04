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В Израиле упал военный вертолет. Двое пилотов погибли

Татьяна Забожко редактор ленты
В Израиле упал военный вертолет. Двое пилотов погибли

В Средиземном море у берегов Хайфы упал морской вертолет Армии обороны Израиля.

Два офицера погибли. Еще один получил ранение средней тяжести.

Как сообщают в Армии обороны Израиля, чрезвычайное происшествие случилось во время тренировочного полета.

– Выражаем искренние соболезнования семьям двух погибших пилотов, – отметили представители Армии обороны Израиля в Twitter.

Впоследствии редактор издания Times of Israel Эмануэль Фабиан сообщил, что в авиакатастрофе погибли подполковник Эрез Шаханей и капитан Хэн Фогель.

Авария произошла довольно близко от побережья, поэтому жители города, увидев пламя с берега, вызвали спецслужбы.

Офицера, которому удалось выжить, достали из воды на расстоянии около 1,5 км от берега.

Как сообщают местные издания, его госпитализировали в медицинский центр Рамбам в Хайфе. Сейчас его состояние стабильное.

В настоящее время известно, что авария произошла из-за технической неисправности.

Источник: IDF, Emanuel (Mannie) Fabian

Фото: Pexels

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