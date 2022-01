В Средиземном море у берегов Хайфы упал морской вертолет Армии обороны Израиля.

Два офицера погибли. Еще один получил ранение средней тяжести.

Как сообщают в Армии обороны Израиля, чрезвычайное происшествие случилось во время тренировочного полета.

Впоследствии редактор издания Times of Israel Эмануэль Фабиан сообщил, что в авиакатастрофе погибли подполковник Эрез Шаханей и капитан Хэн Фогель.

