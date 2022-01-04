Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет действовать решительно, если Россия решится на эскалацию агрессии в отношении Украины.

Об этом Боррель сказал в интервью польскому агентству PAP.

Визит в Украину – это первая зарубежная поездка верховного представителя ЕС в 2022 году. Жозеп Боррель пробудет в Украине до четверга. Его визит должен подчеркнуть решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В интервью Боррель сказал, что нынешняя ситуация несет угрозу стабильности и безопасности не только Украины, но и региона. И эту ситуацию нельзя обсуждать без присутствия всех вместе за столом.

– ЕС не может быть нейтральным зрителем в этих переговорах, если Россия действительно хочет обсуждать архитектуру безопасности Европы. Мы строим общую внешнюю политику и политику безопасности и общую политику безопасности и обороны, – сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС поддерживает регулярные контакты со своими украинскими коллегами. По словам верховного представителя, цель его визита в Украину — обсуждение с украинскими партнерами их беспокойства и того, что можно сделать для решения проблем.

My interview with @PAP_eng ahead of my visit to Kyiv and eastern #Ukraine on Europe’s security architecture and EU support to country’s resilience and sovereignty. Ukraine is free to choose its political and security alliances and partnerships.https://t.co/jKQRkW4QsO — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

— Я также хочу подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на свободное избрание своих политических союзов безопасности и партнерств. Без Украины никто не будет решать вещи, связанных с ней, — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Украина остается ближайшим партнером ЕС, потому блок полностью поддерживает суверенитет нашей страны.

Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетит Донбасс и линию столкновения.

Ранее Жозеп Боррель отметил, что вторжения российских войск в Украину исключать нельзя.

Источник: PAP

Фото: Жозеп Боррель Twitter