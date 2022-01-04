Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

ЕС будет действовать решительно, если РФ прибегнет к агрессии — Боррель

Марта Бондаренко редактор ленты
ЕС будет действовать решительно, если РФ прибегнет к агрессии — Боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет действовать решительно, если Россия решится на эскалацию агрессии в отношении Украины.

Об этом Боррель сказал в интервью польскому агентству PAP.

Визит в Украину – это первая зарубежная поездка верховного представителя ЕС в 2022 году. Жозеп Боррель пробудет в Украине до четверга. Его визит должен подчеркнуть решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В интервью Боррель сказал, что нынешняя ситуация несет угрозу стабильности и безопасности не только Украины, но и региона. И эту ситуацию нельзя обсуждать без присутствия всех вместе за столом.

– ЕС не может быть нейтральным зрителем в этих переговорах, если Россия действительно хочет обсуждать архитектуру безопасности Европы. Мы строим общую внешнюю политику и политику безопасности и общую политику безопасности и обороны, – сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС поддерживает регулярные контакты со своими украинскими коллегами. По словам верховного представителя, цель его визита в Украину — обсуждение с украинскими партнерами их беспокойства и того, что можно сделать для решения проблем.

— Я также хочу подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на свободное избрание своих политических союзов безопасности и партнерств. Без Украины никто не будет решать вещи, связанных с ней, — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Украина остается ближайшим партнером ЕС, потому блок полностью поддерживает суверенитет нашей страны.

Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетит Донбасс и линию столкновения.

Ранее Жозеп Боррель отметил, что вторжения российских войск в Украину исключать нельзя.

Источник: PAP

Фото: Жозеп Боррель Twitter

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка