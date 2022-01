Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет действовать решительно, если Россия решится на эскалацию агрессии в отношении Украины.

Об этом Боррель сказал в интервью польскому агентству PAP.

Визит в Украину – это первая зарубежная поездка верховного представителя ЕС в 2022 году. Жозеп Боррель пробудет в Украине до четверга. Его визит должен подчеркнуть решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В интервью Боррель сказал, что нынешняя ситуация несет угрозу стабильности и безопасности не только Украины, но и региона. И эту ситуацию нельзя обсуждать без присутствия всех вместе за столом.

Он отметил, что ЕС поддерживает регулярные контакты со своими украинскими коллегами. По словам верховного представителя, цель его визита в Украину — обсуждение с украинскими партнерами их беспокойства и того, что можно сделать для решения проблем.

My interview with @PAP_eng ahead of my visit to Kyiv and eastern #Ukraine on Europe’s security architecture and EU support to country’s resilience and sovereignty.

Ukraine is free to choose its political and security alliances and partnerships.https://t.co/jKQRkW4QsO

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022