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Байден продолжает поиск кандидатуры на должность посла в Украине

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
джен псакі

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен назначить посла в Украине и продолжает поиск кандидатуры на этот пост. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, должность посла США в Украине важна. В то же время, Псаки не озвучивала подробности процесса поиска кандидатуры.

Накануне в издании The Washington Post вышел материал, в котором бывший посол США в Украине Джон Гербст и бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэвид Креймер возложили ответственность на администрацию США за отсутствие посла в Украине.

— Неспособность решить ситуацию с послом в Киеве – это не просто плохой способ реализации зарубежной политики. Это также указывает на неуважение администрации — насколько бы ненамеренной оно не была к Украине, — отметили Креймер и Гербст.

В комментарии изданию Голос Америки Креймер также назвал задержку с назначением посла США в Украине “самой большой ошибкой” администрации Байдена.

В начале декабря 2021 года издание Foreign Policy сообщало, что Байден планирует назначить Бриджит Бринк послом в Украине. Она с 2019 года возглавляет американскую дипмиссию в Словакии.

Кандидатуру посла должен официально утвердить сенат.

Пост посла США в Украине остается вакантным с 2019 года, после того как посла Мари Йованович отозвали в Вашингтон.

На данный момент США в Украине представляет временно поверенная Кристин Квин, заменившая на этом посту Уильяма Тейлора.

Источник: Голос Америки

Фото: Getty Images

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